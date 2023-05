TOUPOIL, La BD-Nature des enfants au salon de l’illustration « Images en Arrée » à Commana, Finistère. Salle des Fêtes Commana Catégories d’Évènement: Commana

Finistère TOUPOIL, La BD-Nature des enfants au salon de l’illustration « Images en Arrée » à Commana, Finistère. Salle des Fêtes, 7 mai 2023, Commana. TOUPOIL, La BD-Nature des enfants au salon de l’illustration « Images en Arrée » à Commana, Finistère. Dimanche 7 mai, 10h00 Salle des Fêtes Entrée libre. TOUPOIL est une BD d’aventures de première lecture (6-8 ans, un peu moins, un peu plus…). C’est aussi une BD animalière d’aventures, de sensibilisation et de découverte de la faune sauvage européenne qui a tant de mal à survivre aujourd’hui.

C’est surtout une BD qui plaît beaucoup aux enfants, avec un documentaire naturaliste accompagné de photos, cartes et bibliographie en fin d’album.

À l’heure de la première extinction massive de la faune, due à l’activité humaine, Toupoil est aussi une BD d’actualité. Pour savoir ce qui s’en dit, c’est ICI.

Vous souhaitez inviter l’auteur dans votre médiathèque ou votre école , voir LÀ.

Vous souhaitez inviter l'auteur dans votre médiathèque ou votre école , voir LÀ.

Vous souhaitez une exposition de planches originales pour votre festival ou votre médiathèque, voir ce qui a déjà été réalisé. et… chaque histoire est complète.

