Stage & Bal à Polignac Salle des fêtes, Colombiers (86) Stage & Bal à Polignac Salle des fêtes, Colombiers (86), 20 janvier 2024 13:30, . Stage & Bal à Polignac Samedi 20 janvier 2024, 14h30 Salle des fêtes, Colombiers (86) Bal 12€ / 9€ De 14h30 à 17h30 : Stage de Bourrées du Morvan animé par Grégoire Durand De 15h30 à 17h30 : Stage de chants répertoire du Morvan animé par Virgilia Gacoin À partir de 21h : Bal Trad’ avec les Filles d’en Haut et le Trio Gallica Tarifs : Bal : 12€ / 9€ Stage de danse : 15€ / 12€ Stage de chant : 13€ / 10€ Les stagiaires bénéficient du tarif réduit au bal du soir Pour vous inscrire, veuillez télécharger le bulletin d’inscription sur le site du CDMDT43 Trio Gallica Trois colosses du Morvan qui taillent leur musique à façon. Leur répertoire à danseret à écouter est issu essentiellement des collectages provenant des anciensmusiciens des montagnes du Morvan.Seb Lagrange: accordéon chromatique – Quentin Millet: cornemuse – GrégoireDurand: violon Les Filles d’en Haut Trois filles, trois régions du nord de la france, et une passion pour la musique trad qui les fait se rencontrer en Auvergne. C’est la naissance des « Filles d’en Haut », pour vous réchauffer les jambes et le cœur ! Inscriptions aux stages : Les Chemins du temps 06.89.43.87.17 – evelyne.cornut@wanadoo.fr Bulletin d’inscription à télécharger sur le site du CDMDT43 Renseignements : CDMDT43 – 04.71.02.92.53 – cdmdt43.mail@gmail.com source : événement Stage & Bal à Polignac publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Colombiers (86) route des lavoirs

Détails
Heure : 13:30

