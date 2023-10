Bal trad Salle des fêtes, Colombiers (86) Bal trad Salle des fêtes, Colombiers (86), 2 décembre 2023, . Bal trad Samedi 2 décembre, 21h00 Salle des fêtes, Colombiers (86) Bal trad 21 h – 1 h Boissons et pâtisseries offertes source : événement Bal trad publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Colombiers (86) route des lavoirs

Salle des fêtes, 86490 Colombiers, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45617 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T21:00:00+01:00 – 2023-12-03T01:00:00+01:00

2023-12-02T21:00:00+01:00 – 2023-12-03T01:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Colombiers (86) Adresse route des lavoirs Salle des fêtes, 86490 Colombiers, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes, Colombiers (86) latitude longitude 46.227638;2.213749

Salle des fêtes, Colombiers (86) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//