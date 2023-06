Bal et Cinéma en plein air Salle des fêtes, Colombiers (86) Bal et Cinéma en plein air Salle des fêtes, Colombiers (86), 1 juillet 2023, . Bal et Cinéma en plein air Samedi 1 juillet, 20h00 Salle des fêtes, Colombiers (86) 20h 22h Bal trad avec Zabaloc, musique klezmer et occitane. Laurence Pavlata : accordéon, chant Augustin Ernoult : clarinette, violoncelle Puis cinéma en plein air ! source : événement Bal et Cinéma en plein air publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Colombiers (86) route des lavoirs

Salle des fêtes, Colombiers (86) route des lavoirs

Salle des fêtes, 86490 Colombiers, France

Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Colombiers (86) Adresse route des lavoirs Salle des fêtes, 86490 Colombiers, France

