Vienne

Soirée galette de l’ASACC avec spectacle de théâtre et chansons Salle des fêtes, 7 janvier 2023, Colombiers. Soirée galette de l’ASACC avec spectacle de théâtre et chansons Samedi 7 janvier 2023, 20h30 Salle des fêtes

Tarif : 8 € (tarif réduit 5 € ; gratuit pour les moins de 18 ans)

L’ASACC présente sa soirée annuelle avec un spectacle de théâtre et de chansons et offre la galette des rois. Un mini bal animé par La Boit’aFolk clôturera la soirée. Salle des fêtes 86490 colombiers Colombiers 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine Comme tous les ans, l’Association Sportive Artistique et Culturelle de Colombiers (ASACC) invite le public à découvrir un spectacle et offre la galette des rois pour bien débuter l’année.

Cette année, nous acceuillons la compagnie Vent de Lune pour un spectacle de théâtre et de chansons intitulé « L’élixir miracle du professeur Lumanis » avec Samuel Rouillé et Pierre Chabrier. Pierre est très bien connu à Colombiers puisqu’il a été un des membres de La Boit’aFolk !

Pour la fin de soirée, les tables seront poussées pour un petit bal improvisé animé par le groupe de musique issu des Ateliers musicaux, La Boit’aFolk.

