Bal folk salle des Fêtes, Colleret (59) Bal folk salle des Fêtes, Colleret (59), 25 novembre 2023, . Bal folk Samedi 25 novembre, 20h30 salle des Fêtes, Colleret (59) 6 € Comme chaque année le dernier week-end de Novembre, l’associaition Lacs vous invite à son bal Folk à la salle des fêtes de Colleret Au plaisir de vous retrouver !Venez nombreux (et si vous pouvez, partagez l’info rmation ! ) Merci et à bientôt source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad salle des Fêtes, Colleret (59) 7, Rue du Gén de Gaulle

salle des Fêtes, 59680 Colleret, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46153 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-26T00:30:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-26T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle des Fêtes, Colleret (59) Adresse 7, Rue du Gén de Gaulle salle des Fêtes, 59680 Colleret, France Age max 110 Lieu Ville salle des Fêtes, Colleret (59) latitude longitude 50.255465;4.074855

salle des Fêtes, Colleret (59) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//