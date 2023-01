Fest Noz Terre Des Enfants Salle Des Fêtes , Codognan (30), 11 février 2023, .

Fest Noz Terre Des Enfants Samedi 11 février, 18h30 Salle Des Fêtes , Codognan (30)

avec Anacrouse et Cercle Celtique du Gard

Fest Noz 2023 Terre Des Enfants – Cercle Celtique du Gard Samedi 11 février à Codognan (30), Salle Domitienne

Après 2 années sans activité en raison de la pandémie de Covid, l’association humanitaire “Terre Des Enfants Mus Codognan Vergèze**“** a le plaisir d’organiser pour la 14ème fois, son Fest Noz à la salle Domitienne de Codognan le samedi 11 févrierprochain.

Cette association œuvre pour l’aide aux enfants démunis de Madagascar où sévit une effroyable misère.

Fest Noz : Fête de la nuit ! …rassemblement breton festif inscrit depuis 2012 au Patrimoine immatériel de l’Humanité par l’UNESCO !

Cette fête bretonne est organisée en partenariat avec le Cercle Celtique Du Gard et le groupe Anacrouse, avec en animation de cette soirée : initiation, démonstration de danses et bal celtique !

AU PROGRAMME : Accueil à partir de 18h30 Initiation aux danses bretonnes et démonstration par le groupe de danseurs « Plijadur An Dans » du Cercle Celtique du Gard.Suivi du Concert de l’excellent groupe ANACROUSE Laurent Cheyssial à la bombarde et à la cornemuse, Billy à l’accordéon diatonique et Michèle LEHO à la guitare et au chant.Intermède par les musiciens du Cercle Celtique « Ça Bombarde »

C’est l’occasion de passer un bon moment en famille ou entre copains pour une bonne action!!!

L’entrée est à 10€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Vous pourrez danser et vous restaurer avec dégustation entre autres de crêpes et galettes saucisses, saucisses qui viennent depuis plusieurs années de notre partenaire Super U de Vergèze, avec du bon cidre breton Val de Rance des Cidres de Bretagne et de la bière artisanale blonde et ambrée de La Brasserie des Garrigues de Sommières.

A noter que le FEST NOZ 2020 a été une belle soirée conviviale chaleureuse et festive avec salle complète et 150 entrées !

Cette soirée a permis un bénéfice d’environ 2000€, cette somme a été versée directement au budget de fonctionnement de l’orphelinat Olombaovao à Tamatave où sont accueillis 25 enfants démunis.

Le budget de fonctionnement du centre y compris les salaires des éducateurs est de 13 000€ /an

Cette année encore tous les bénéfices du Fest Noz 2023 iront directement à notre orphelinat Olombaovao à Tamatave où sont accueillis 25 enfants démunis.

Les enfants en détresse à Madagascar espèrent en vous, pour améliorer leur vie quotidienne au foyer Olomboavoa à Tamatave .

Plus d’infos :http://www.terredesenfants.fr

https://www.facebook.com/cercleceltiquegard/

https://www.facebook.com/Anacrouse-concert-celtique-112864975534242/?fref=tshttp://www.anacrouse-celtique.fr/

N’hésitez pas à me contacter !Gwennaëlle pour Terre Des Enfants et le Cercle Celtique du Gard. — Gwennaëlle KERSAUDY 06 83 22 15 60 menfouti@gmail.com

