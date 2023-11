Marché de Noël – La Ferté Villeneuil Salle des Fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières, 25 novembre 2023, Cloyes-les-Trois-Rivières.

Cloyes-les-Trois-Rivières,Eure-et-Loir

Rendez-vous le 25 novembre pour le marché de Noël de la Ferté-Villeneuil avec produits locaux et festifs, artisanat, décorations et ateliers pour les enfants avec l’arrivée du Père Noël..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

Salle des Fêtes

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Join us on November 25 for the La Ferté-Villeneuil Christmas market, featuring local and festive products, crafts, decorations and workshops for children, with the arrival of Santa Claus.

Acompáñenos el 25 de noviembre en el mercado navideño de La Ferté-Villeneuil, con productos locales y festivos, artesanía, decoración y talleres para niños, con la llegada de Papá Noel.

Treffpunkt am 25. November für den Weihnachtsmarkt in La Ferté-Villeneuil mit lokalen und festlichen Produkten, Kunsthandwerk, Dekorationen und Workshops für Kinder mit der Ankunft des Weihnachtsmanns.

