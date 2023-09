Randonnée gourmande Salle des Fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières, 23 septembre 2023, Cloyes-les-Trois-Rivières.

Cloyes-les-Trois-Rivières,Eure-et-Loir

L’office de Tourisme Communautaire des Trois Rivières organise une randonnée gourmande le samedi 23 Septembre à la Ferté-Villeneuil !

Départ à 8h45 de la salle des fêtes. Parcours de 12 km avec des arrêts gourmands tout au long de la randonnée et un plateau repas pour terminer..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . 6 EUR.

Salle des Fêtes

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The Trois Rivières Community Tourist Office is organizing a gourmet hike on Saturday, September 23 at La Ferté-Villeneuil!

Departure at 8:45 a.m. from the salle des fêtes. 12 km route, with gourmet stops along the way and a final meal.

La Oficina de Turismo de Trois Rivières organiza un paseo gastronómico el sábado 23 de septiembre en La Ferté-Villeneuil

Salida a las 8.45 h del ayuntamiento. Recorrido de 12 km con paradas gastronómicas y comida final.

Das Office de Tourisme Communautaire des Trois Rivières organisiert am Samstag, den 23. September eine Feinschmeckerwanderung in La Ferté-Villeneuil!

Abfahrt um 8.45 Uhr vom Festsaal. Die Strecke ist 12 km lang, mit Schlemmerpausen während der gesamten Wanderung und einer Essensplatte zum Abschluss.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT CHATEAUDUN