Marché de Noël Salle des fêtes Clion, 1 décembre 2023, Clion.

Clion,Indre

Les P’tits Sakados & Cie organisent leur marché de Noël artisanal et gourmand à la salle des fêtes de Clion : retrouvez des artisans et producteurs locaux ou encore le passage du Père Noël…. Familles

2023-12-01 fin : 2023-12-01 20:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire



The P’tits Sakados & Cie organize their Christmas market at the village hall of Clion: find craftsmen and local producers or the passage of Father Christmas…

Los P’tits Sakados & Cie organizan su mercado navideño artesanal y gastronómico en el salón del pueblo de Clion: encuentre artesanos y productores locales o incluso la visita de Papá Noel…

Die P’tits Sakados & Cie organisieren ihren handwerklichen und kulinarischen Weihnachtsmarkt in der Festhalle von Clion: Finden Sie lokale Handwerker und Produzenten oder auch den Besuch des Weihnachtsmannes…

Mise à jour le 2023-11-16 par BERRY