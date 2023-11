Marché de Noël à Clessé Salle des fêtes Clessé, 2 décembre 2023, Clessé.

Clessé,Deux-Sèvres

Marché de Noël, avec des activités ludiques et créatives pour les enfants, à partir de 14 h et présence du Père Noël de 11 h à 12 h et de 19 h à 20 h.

Bourse aux jouets de 10 h à 19 h.

Buvette et restauration sur place..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 23:00:00. .

Salle des fêtes

Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Christmas market, with fun and creative activities for children, from 2 p.m. and Santa Claus from 11 a.m. to 12 p.m. and from 7 p.m. to 8 p.m.

Toy market from 10 am to 7 pm.

Refreshments and catering on site.

Mercado navideño, con actividades lúdicas y creativas para los niños, a partir de las 14.00 h. y Papá Noel de 11.00 a 12.00 h. y de 19.00 a 20.00 h.

Feria del juguete de 10.00 a 19.00 h.

Restauración y catering in situ.

Weihnachtsmarkt mit spielerischen und kreativen Aktivitäten für Kinder ab 14 Uhr und Anwesenheit des Weihnachtsmanns von 11 bis 12 Uhr und von 19 bis 20 Uhr.

Spielzeugbörse von 10.00 bis 19.00 Uhr.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Bocage Bressuirais