1er Salon du livre Salle des Fêtes Clémont, 1 octobre 2023, Clémont.

Clémont,Cher

La commune de Clémont organise avec l’association Vitalité Rurale le 1er salon du livre.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire



The commune of Clémont and the association Vitalité Rurale are organizing the 1st book fair

El municipio de Clémont y la asociación Vitalité Rurale organizan el 1er Salón del Libro

Die Gemeinde Clémont organisiert zusammen mit dem Verein Vitalité Rurale die 1. Buchmesse

Mise à jour le 2023-09-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE