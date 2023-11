Concours de belote Salle des fêtes Claveyson, 5 novembre 2023, Claveyson.

Claveyson,Drôme

L’amicale des donneurs de sang de Saint Uze et de ses environs organise un concours de belote. Premier prix : un panier garni. Toutes les parties sont primées.Inscription à 14h..

2023-11-05 14:30:00 fin : 2023-11-05 . EUR.

Salle des fêtes

Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Saint Uze and surrounding area blood donor association is organizing a belote competition. First prize: a gift basket. Registration at 2pm.

La asociación de donantes de sangre de Saint Uze y alrededores organiza un concurso de belote. Primer premio: una cesta. Inscripción a las 14.00 horas.

Der Freundeskreis der Blutspender von Saint Uze und Umgebung organisiert einen Belote-Wettbewerb. Erster Preis: ein Präsentkorb. Alle Spiele werden prämiert.Anmeldung um 14 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche