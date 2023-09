Soirée découverte du Kerala en Inde du sud Salle des Fêtes Claveyson, 28 octobre 2023, Claveyson.

Claveyson,Drôme

Présentation de voyage avec diaporama et vidéo par Frédéric De Flaugergues. Suite à la projection un repas indien sera proposé par l’association Hakro qui aide les plus démunis au Rajasthan. 15€ sur réservation avant le 8 octobre..

2023-10-28 19:00:00 fin : 2023-10-28 . .

Salle des Fêtes

Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Trip presentation with slide show and video by Frédéric De Flaugergues. Following the screening, an Indian meal will be offered by the Hakro association, which helps the most destitute in Rajasthan. 15? upon reservation before October 8.

Presentación del viaje con diapositivas y vídeo a cargo de Frédéric De Flaugergues. Tras la proyección, se ofrecerá una comida india a cargo de la asociación Hakro, que ayuda a los más pobres de Rajastán. 15? previa reserva antes del 8 de octubre.

Frédéric De Flaugergues präsentiert eine Reise mit Diashow und Video. Im Anschluss an die Vorführung wird ein indisches Essen von der Organisation Hakro angeboten, die den Ärmsten der Armen in Rajasthan hilft.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche