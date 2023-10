Molière d’Oc – Cie LA RAMPE Teatre Interegional Occitan à Saint-Clar-de-Rivière Salle des fêtes Claude Nougaro Saint-Clar-de-Rivière Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Clar-de-Rivière Molière d’Oc – Cie LA RAMPE Teatre Interegional Occitan à Saint-Clar-de-Rivière Salle des fêtes Claude Nougaro Saint-Clar-de-Rivière, 1 décembre 2023, Saint-Clar-de-Rivière. Molière d’Oc – Cie LA RAMPE Teatre Interegional Occitan à Saint-Clar-de-Rivière Vendredi 1 décembre, 20h00 Salle des fêtes Claude Nougaro Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles, tout public Spectacle proposé dans le cadre du soutien à la diffusion de la langue et la culture occitanes apporté par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Dans l’écriture initiale Monsieur de Pourceaugnac, gentilhomme limousin vient à Paris pour épouser Julie, la fille d’un gentilhomme parisien. Pour Molière cette situation est prétexte à créer des scènes dramatiques et comiques pour dénoncer la suffisance des médecins, la rouerie des avocats mais aussi la lourdeur pataude des provinciaux, et l’intelligente vivacité des gens de la capitale. Dans cette adaptation en occitan Mr. de Pourceaugny, riche gentilhomme parisien, débarque dans une ville méridionale d’Occitanie pour épouser Julie.

Cette inversion géographique met en exergue le bilinguisme occitan français et en valeur la défiance, voire la cruauté, vis à vis de l’étranger, même si les rires et moqueries sont au service de l’amour. Elle renforce la naïveté candide de Monsieur de Pourceaugnac que Molière tournait en ridicule. Salle des fêtes Claude Nougaro 31 Grand Place 31600 Saint Clar de Rivière Saint-Clar-de-Rivière 31600 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:30:00+01:00

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:30:00+01:00 Occitan CD31 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Clar-de-Rivière Autres Lieu Salle des fêtes Claude Nougaro Adresse 31 Grand Place 31600 Saint Clar de Rivière Ville Saint-Clar-de-Rivière Departement Haute-Garonne Lieu Ville Salle des fêtes Claude Nougaro Saint-Clar-de-Rivière latitude longitude 43.464525;1.217692

Salle des fêtes Claude Nougaro Saint-Clar-de-Rivière Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-clar-de-riviere/