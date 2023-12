Téléthon Salle des f$êtes Clansayes, 9 décembre 2023 07:00, Clansayes.

Clansayes,Drôme

Balade et repas organisés par Dynamic Gym avec la participation de la mairie et du club du 3ème âge, la totalité des bénéfices sera reversée au téléthon. Pré-inscriptions conseillées. Menu : soupe de courge, fromages, desserts et café..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Salle des f$êtes

Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Stroll and meal organized by Dynamic Gym with the participation of the town hall and the 3rd age club, with all proceeds going to the telethon. Pre-registration recommended. Menu: pumpkin soup, cheese, desserts and coffee.

Caminata y comida organizada por Dynamic Gym con la participación del Ayuntamiento y el Club de la 3ª Edad. Todos los beneficios se donarán al Telemaratón. Se recomienda inscripción previa. Menú: sopa de calabaza, queso, postres y café.

Spaziergang und Essen organisiert von Dynamic Gym mit Beteiligung der Stadtverwaltung und des Seniorenclubs. Der gesamte Erlös geht an den Telethon. Voranmeldungen werden empfohlen. Menü: Kürbissuppe, Käse, Desserts und Kaffee.

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence