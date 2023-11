Dictée dans les vignes n°4 Salle des fêtes Civrac-en-Médoc, 24 novembre 2023, Civrac-en-Médoc.

Civrac-en-Médoc,Gironde

Venez participer à la Dictée dans les vignes, organisée par la mairie.

Amusez vous en famille avec le concours d’orthographe (3 catégories).

De nombreux lots sont à gagner.

Sur inscription jusqu’au 17.11 (limité à 40 places)..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Salle des fêtes

Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the Dictée dans les vignes, organized by the town hall.

Enjoy a family spelling bee (3 categories).

Lots of prizes to be won.

Registration by 17.11 (limited to 40 places).

Participe en la Dictée dans les vignes, organizada por el Ayuntamiento.

Disfrute en familia del concurso de ortografía (3 categorías).

Numerosos premios.

Inscripción obligatoria antes del 17.11 (plazas limitadas a 40).

Nehmen Sie am Diktat in den Weinbergen teil, das von der Stadtverwaltung organisiert wird.

Amüsieren Sie sich mit der ganzen Familie beim Rechtschreibwettbewerb (3 Kategorien).

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.

Nach Anmeldung bis zum 17.11. (begrenzt auf 40 Plätze).

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Médoc-Vignoble