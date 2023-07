Révolution Fitness le 23/09/2023 salle des fêtes Civaux Civaux Catégories d’Évènement: Civaux

Révolution Fitness le 23/09/2023 Samedi 23 septembre, 19h40 salle des fêtes Civaux Inscription sur le site internet nous vous attendons à la salle des fêtes de Civaux pour danser tous ensemble !!

3H de SHOW dans une ambiance de folie, en 2020 vous étiez plus de 150, nous vous attendons encore plus nombreux !!!

Tarifs : Abonné Pass : 10€ / Tout public : 15€ salle des fêtes Civaux 2 place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

