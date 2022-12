Réveillon Occitan 2022 de Cintegabelle Salle des Fetes, Cintegabelle (31)

participation de 5 Euros

organisé par Foyer Rural Cintegabelle Salle des Fetes, Cintegabelle (31) Salle des Fetes, 31550 Cintegabelle, France [{« link »: « mailto:reveilloncintegabelle@free.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39560 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] La section «Accordéon occitan » et le Foyer Rural de Cintegabelle vous invitent cette année encore au Réveillon Occitan. Chacun amènera les plats (de Fête !) qu’il avait prévu de manger chez lui et qui seront mis en commun … et sa bonne humeur ! Nous vous demandons donc d’amener au moins 1 plat salé et 1 plat sucré (voir plus bas) pour partager avec les autres ainsi que vos boissons. (et vos couverts) Des musiciens bénévoles seront là pour nous faire danser. Une participation de 5 Euros par adulte est demandée afin de payer décorations, café et Apéro. Rendez-vous le 31 à partir de 20h, Salle des Fêtes de Cintegabelle, rue Escoussière Inscriptions et informations auprès de : Christiane au 06 76 33 47 15 Joseph au 06 52 23 10 01 Et à reveilloncintegabelle@free.fr Clôture des inscriptions à Noël !!! ////////////////////////////////////////////////////////// Fiche d’inscription : Nom : ……………………. Nombre d’adultes :………… Nombre d’enfants :……. Rappel : 1 plat salé et un plat sucré par couple 1 plat salé ou un plat sucré pour une inscription individuelle (plat sucré = dessert ou fruits ou fromage) qui seront mis en commun et vos boissons et bouteilles que vous garderez à votre table. N’oubliez pas vos couverts ! /////////////////////////////////////////////////////// Les places étant limitées, inscrivez-vous le plus vite possible ! source : événement Réveillon Occitan 2022 de Cintegabelle publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T20:00:00+01:00

2023-01-01T00:00:00+01:00

