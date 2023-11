Marché de Noël salle des fetes Cintegabelle, 3 décembre 2023, Cintegabelle.

Marché de Noël Dimanche 3 décembre, 10h00 salle des fetes Entrée libre

Venez nombreux vous balader dans les allées du traditionnel Marché de Noël de Cintegabelle !

Rendez-vous au cœur du village pour découvrir les artisans & producteurs locaux, rencontrer le Père-Noël, faire un tour en poney et déguster notre traditionnel Aligot Il y en a pour tous : petits et grands !

️ Une grande tombola est organisée le jour J, avec des lots offerts par tous les exposants et un gros lot

A très vite autour d’un vin chaud

Evènement organisé par Le Sou des Ecoliers, Calendreta, APE Baccarets Picarrou. Tous les bénéfices sont reversés aux écoles de Cintegabelle.

salle des fetes 31550 CINTEGABELLE Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie marchedenoel.cintegabelle@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

