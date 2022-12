Mod’Avenir – Salon de la mode et du luxe Salle des fêtes, 9 février 2023, Cholet.

Mod’Avenir – Salon de la mode et du luxe Jeudi 9 février 2023, 09h00 Salle des fêtes

La première édition de MOD’AVENIR, le salon régional de découverte des métiers et des formations de la filière de la Mode et du Luxe.

Salle des fêtes Place du Général De Gaulle, 49300 CHOLET Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Organisé par le Campus des Métiers et des Qualifications Industries créatives de la mode et du luxe*, MOD’AVENIR est gratuit et ouvert à un large public : collégiens, lycéens, étudiants, professionnels de l’orientation, mais aussi salariés en quête de reconversion professionnelle, demandeurs d’emplois.

Les visiteurs, jeunes et adultes, auront l’opportunité de découvrir la richesse et la diversité des formations et des métiers de ce secteur d’excellence.

A la recherche d’une formation, d’un emploi, d’un stage, d’une alternance ? MOD’AVENIR est le rendez-vous incontournable pour rencontrer des établissements de formation, des entreprises de la mode et du luxe (habillement, maroquinerie, chaussure, bijouterie), pour s’informer, échanger, construire son projet et son avenir.

La filière des industries de la Mode et du Luxe FORME et RECRUTE en Pays-de-la-Loire.

Plus de 1000 postes sont à pourvoir dans notre région. Près de 8 emplois à pourvoir sur 10 concernent des métiers en lien avec la production, et plus de la moitié sont des CDI : Couturiers-Couturières, Maroquiniers-Maroquinières, Piqueurs-Piqueuses, etc.

Les établissements de formations professionnelles publics et privés en Pays-de-la-Loire se mobilisent pour répondre aux besoins actuels et à venir des entreprises du territoire. Leur objectif : former et insérer des futurs collaborateurs, du CAP aux diplômes du supérieur, en formation initiale ou tout au long de la vie.

*Le Campus des métiers et des qualifications des industries créatives de la mode et du luxe en Pays de la Loire, porté par le Rectorat de Nantes et la Région des Pays-de-la-Loire, est un réseau collaboratif fédérant les acteurs de la formation, de l’orientation, de l’économie, de l’innovation, des collectivités au service de l’#excellence de la filière Mode & Luxe.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T09:00:00+01:00

2023-02-09T17:00:00+01:00