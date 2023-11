Concert de la Sainte-Cécile Salle des fêtes Cherveux, 26 novembre 2023, Cherveux.

Cherveux,Deux-Sèvres

Concert de la Sainte-Cécile, par La Banda Les Di’sonnants

Avec la participation de l’orchestre « Notes à Benet »

Buvette et pâtisseries.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Salle des fêtes

Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Concert de la Sainte-Cécile, by La Banda Les Di’sonnants

With the participation of the « Notes à Benet » orchestra

Refreshments and pastries

Concierto para Sainte-Cécile, por La Banda Les Di’sonnants

Con la participación de la orquesta « Notes à Benet

Refrescos y bollería

Konzert der Heiligen Cäcilie, von La Banda Les Di’sonnants

Mit der Teilnahme des Orchesters « Notes à Benet »

Getränke und Gebäck

