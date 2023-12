Elles s’aiment depuis 20 ans Salle des fêtes (Chécy) Chécy, 13 janvier 2024 19:30, Chécy.

Elles s’aiment depuis 20 ans Samedi 13 janvier 2024, 20h30 Salle des fêtes (Chécy) Prix libres

Une succession de sketches qui mettent en scène les hauts et les bas de la vie d’un couple de femmes : querelles et réconciliations, chamailleries et complicité, incompréhensions et tendresse, mariage et divorce. Des tracas très semblables, dans le fond, à ceux de tous les couples.

Et pourtant, Isabelle et Mathilde, elles s’aiment toujours !

Cette comédie pointe avec drôlerie et finesse les petites mesquineries et la mauvaise foi qui ponctuent toute vie de couple.

L’intégralité des recettes sera reversée aux Restaurants du Cœur, au Secours Catholique et au Secours Populaire.

Salle des fêtes (Chécy) 1 PLACE JEANNE D’ARC 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin :

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T22:30:00+01:00

Compagnie des Elles et des Ils