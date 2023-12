La Perruche Salle des fêtes (Chécy) Chécy, 12 janvier 2024 19:30, Chécy.

La Perruche 12 et 14 janvier 2024 Salle des fêtes (Chécy) Prix libres

Un couple attend des amis pour le dîner, mais ceux-ci n’arriveront jamais… S’agit-il d’un accident, d’une séparation, d’un cambriolage ?

A chercher les raisons de cette absence, l’homme et la femme se disputent.

Une soirée des plus banales comme postulat de départ, de vraies-fausses confidences et des scénarios improbables qu’ils élaborent pour justifier l’absence de leurs amis, la narration se pare de subtilité et d’humour. Les dialogues entre les protagonistes s’échauffent avec une fluidité savoureuse, les avis divergent et les retournements de situation mènent la danse. Quant aux rebondissements, ils battent la mesure pour offrir un huis clos pimenté et jouissif. Petits arrangements, place de la femme et de l’homme dans cette entité du « nous », machisme, féminisme, préjugés, désirs, amour, l’épreuve du temps sur les sentiments guident le récit.

L’intégralité des recettes sera reversée aux Restaurants du Cœur, au Secours Catholique et au Secours Populaire.

Salle des fêtes (Chécy) 1 PLACE JEANNE D’ARC 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T22:30:00+01:00

2024-01-14T15:30:00+01:00 – 2024-01-14T17:30:00+01:00

association caritative comédie

Caroline Lapis