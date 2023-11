YOUP’ LA BOUM Salle des fêtes (Chécy) Chécy, 12 janvier 2024, Chécy.

YOUP’ LA BOUM 12 – 14 janvier 2024 Salle des fêtes (Chécy) Prix libres

Des sketchs en solo, duo ou trio viendront agrémenter le spectacle.

En passant par Fernandel ou Annie Cordy, saluant Francis Blanche et Pierre Dac, croisant en chemin Trenet,Aznavour, Montand, MP Belle, P.Perret et bien d’autres encore ce spectacle fait la part belle aux chansons et Sketchs comiques dans le seul but de vous distraire, vous amuser, vous faire rire et surtout vous faire oublier le temps de ce « youp la boum » vos petits soucis quotidiens.

Pour bien commencer cette année 2024 , embarquez avec eux et venez partager un bon moment »

Conception et Mise en Scène : Alain Mignot

Décors et Chorégraphies : Stéphane Leclerc

Régie : Pierre Alix

Alain, l’enchanteur

Muriel Alix, « The Voice »

Stéphane Leclerc, Monsieur Loyal

Thierry Pinard, le Crooner

Jacotte Bozatto, « Bout en train «

Danièle Gobillard, chanteuse venue d’une autre planète

Geneviève Barlemont, la douceur incarnée

Jean-Louis Petit, le chansonnier

Muriel et Catherine, deux débutantes

L’intégralité des recettes sera reversée aux Restaurants du Cœur, au Secours Catholique et au Secours Populaire.

Salle des fêtes (Chécy) 1 PLACE JEANNE D’ARC 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T20:00:00+01:00 – 2024-01-12T22:00:00+01:00

2024-01-14T15:00:00+01:00 – 2024-01-14T17:00:00+01:00

association caritative tous publics

Laurent Cheron