Un Air de Famille Salle des fêtes (Chécy) Chécy Catégories d’Évènement: Chécy

Loiret Un Air de Famille Salle des fêtes (Chécy) Chécy, 22 octobre 2023, Chécy. Un Air de Famille Dimanche 22 octobre, 15h00 Salle des fêtes (Chécy) Prix libres L’association Coup de Cœur et la Compagnie Théâtrale ART’ SCENE vous propose cette pièce dont l’intégralité des recettes sera reversée aux Restaurants du Cœur, au Secours Catholique et au Secours Populaire. Salle des fêtes (Chécy) 1 PLACE JEANNE D’ARC 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00 association caritative théâtre Valérie Bonnin Détails Catégories d’Évènement: Chécy, Loiret Autres Lieu Salle des fêtes (Chécy) Adresse 1 PLACE JEANNE D'ARC 45430 CHECY Ville Chécy Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville Salle des fêtes (Chécy) Chécy latitude longitude 47.891808;2.02411

Salle des fêtes (Chécy) Chécy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/checy/