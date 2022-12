Si c’était à refaire Salle des fêtes (Chécy) Chécy Catégories d’évènement: Chécy

Comédie de Laurent Ruquier jouée au profit des Restaurants du Cœur, du Secours Catholique et du Secours Populaire handicap psychique;handicap moteur;handicap visuel;handicap intellectuel pi;mi;vi;ii Salle des fêtes (Chécy) 1 PLACE JEANNE D’ARC 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire L’association Coup de Cœur et la Compagnie Théâtrale « La Lucarne » vous propose cette pièce dont l’intégralité des recettes sera reversée aux Restaurants du Cœur, au Secours Catholique et au Secours Populaire. Synopsis « Si c’était à refaire » est une comédie moderne écrite par Laurent Ruquier, qui traite des excès de la chirurgie esthétique. Dans la clinique du docteur Jouvence, les femmes célèbres ou anonymes se bousculent pour se faire refaire le nez, les seins, la bouche ou les hanches… Mais l’arrivée d’une nouvelle secrétaire et la jalousie de Mme Jouvence vont bouleverser le quotidien de la Clinique Jouvence. Les comédiens Dr Jouvence: Alain Mignot

Mme Jouvence: Christiane Etheve

Mme Carnot: Evelyne Curiel-Lefèvre

Melle Frantini: Stéphane Leclerc

Claudine Grumet: Valérie Bonnin

Mme X: Cécile Allard

