Fête d’Halloween Salle des fêtes Chavanat, 25 octobre 2023, Chavanat.

Chavanat,Creuse

Fête d’halloween pour les enfants, maquillage, jeux, sculpture de citrouilles, balade Trick or Treat.

Inscription souhaitée..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:30:00. EUR.

Salle des fêtes

Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Halloween party for children, face painting, games, pumpkin carving, Trick or Treat.

Registration required.

Fiesta de Halloween para niños, pintura de caras, juegos, tallado de calabazas, paseo « Truco o trato ».

Inscripción obligatoria.

Halloween-Party für Kinder, Schminken, Spiele, Kürbisschnitzen, Trick or Treat-Spaziergang.

Anmeldung erwünscht.

