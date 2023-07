Fête Sainte Anne Salle des fêtes Chavanat, 26 juillet 2023, Chavanat.

Chavanat,Creuse

Conférence historique sur St Anne et visite guidée de l’église par Alain Pauly et Serge Balaire .

Gratuit..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 17:00:00. .

Salle des fêtes

Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Historical lecture on St Anne and guided tour of the church by Alain Pauly and Serge Balaire.

Free admission.

Conferencia histórica sobre Santa Ana y visita guiada de la iglesia por Alain Pauly y Serge Balaire.

Entrada gratuita.

Historischer Vortrag über St Anne und geführte Tour durch die Kirche von Alain Pauly und Serge Balaire .

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Creuse Sud Ouest