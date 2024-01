Soirée années 80 Salle des fêtes Chaunay, samedi 10 février 2024.

Chaunay Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10

Soirée avec repas, animée par Zicksonne et Co : années 80 à aujourd’hui.

L’APE de Chaunay et Champagné Le Sec organise un repas dansant sur le thème des années 80 avec une Paella au menu adultes et des Spaghetti Bolognaises pour les enfants. Un apéritif est offert à chaque repas. Déguisements souhaités !

Salle des fêtes

Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou