Marché de Noël de Chaunay Salle des fêtes Chaunay, 1 décembre 2023, Chaunay.

Chaunay,Vienne

Petit marché de Noël organisé ne faveur de l’association d’animation de l’EHPAD et du Foyer Logement de Chaunay.

Parcours de motricité pour les enfants.

Pêche à la ligne

Crêpes et von chaud

Présence du Père Noël..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Salle des fêtes

Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Small Christmas market organized for the EHPAD and Foyer Logement de Chaunay entertainment association.

Motor skills course for children.

Angling

Crêpes and hot von

Santa Claus present.

Pequeño mercado de Navidad organizado para la asociación de animación EHPAD y Foyer Logement de Chaunay.

Curso de motricidad para niños.

Pesca con caña

Crêpes y von caliente

Papá Noel estará presente.

Kleiner Weihnachtsmarkt zugunsten des Animationsvereins des EHPAD und des Foyer Logement von Chaunay.

Motorikparcours für Kinder.

Angeln mit der Angel

Crêpes und warmes Von

Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

