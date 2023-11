Bal trad à Chatin salle des fêtes , Chatin (58) Bal trad à Chatin salle des fêtes , Chatin (58), 2 décembre 2023, . Bal trad à Chatin Samedi 2 décembre, 20h00 salle des fêtes , Chatin (58) 5 Bonjour à vous, on se retrouve avec l’asso Pour Une Fois Qu’on Sort pour un bal Trad à la salle des fetes de Chatin. Au programme: -Différentes formations et des surprises se succéderont pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit -Belle ambiance à la buvette, et restauration snack pour l’apéro source : événement Bal trad à Chatin publié sur AgendaTrad salle des fêtes , Chatin (58) salle des fêtes , 58120 Chatin, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46074 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-03T00:00:00+01:00

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-03T00:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle des fêtes , Chatin (58) Adresse salle des fêtes , 58120 Chatin, France Age max 110 Lieu Ville salle des fêtes , Chatin (58) latitude longitude 47.096855;3.87346

salle des fêtes , Chatin (58) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//