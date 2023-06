ENSEMBLE DOMISOL Salle des fêtes Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal Catégorie d’Évènement: Châtenoy-le-Royal ENSEMBLE DOMISOL Salle des fêtes Châtenoy-le-Royal, 1 juillet 2023, Châtenoy-le-Royal. ENSEMBLE DOMISOL Samedi 1 juillet, 20h00 Salle des fêtes Gala annuel haut en couleurs pour tous publics. Chants chorale, ateliers Adolescents et Adultes. Le tout dans la nostalgie du TOP 50 que beaucoup d’entre vous avez fredonnés tant de hits. Salle des fêtes Avenue Maurice Ravel , 71880 Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégorie d'Évènement:
Châtenoy-le-Royal
Autres Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Avenue Maurice Ravel , 71880 Châtenoy-le-Royal
Ville
Châtenoy-le-Royal

