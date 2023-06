Les 4 Saisons de Do Mi Sol Salle des fêtes Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal Catégorie d’Évènement: Châtenoy-le-Royal Les 4 Saisons de Do Mi Sol Salle des fêtes Châtenoy-le-Royal, 17 septembre 2016, Châtenoy-le-Royal. Les 4 Saisons de Do Mi Sol Samedi 17 septembre 2016, 20h30 Salle des fêtes Notre Gala Annuel se fait habituellement en juin. Avec la réfection de la Salle des Fêtes de Chatenoy-Le-Royal, cela n’a pu être possible en juin 2016, c’est pourquoi la date du 17 septembre a été retenue.

Nous vous attendons nombreux pour applaudir petits et grands chanteurs dans la Salle des Fêtes rénovée, dont nous serons les premiers utilisateurs !

Plus de renseignements au 06 29 34 16 29 ou à secretariat@ensemble-domisol.fr Salle des fêtes Avenue Maurice Ravel , 71880 Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal [{« link »: « mailto:secretariat@ensemble-domisol.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2016-09-17T20:30:00+02:00 – 2016-09-17T23:59:00+02:00

2016-09-17T20:30:00+02:00 – 2016-09-17T23:59:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Châtenoy-le-Royal Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Avenue Maurice Ravel , 71880 Châtenoy-le-Royal Ville Châtenoy-le-Royal Lieu Ville Salle des fêtes Châtenoy-le-Royal

Salle des fêtes Châtenoy-le-Royal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatenoy-le-royal/

Les 4 Saisons de Do Mi Sol Salle des fêtes Châtenoy-le-Royal 2016-09-17 was last modified: by Les 4 Saisons de Do Mi Sol Salle des fêtes Châtenoy-le-Royal Salle des fêtes Châtenoy-le-Royal 17 septembre 2016