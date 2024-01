Hommage à Vladimir Vissotsky par Lise Martin et Valentin Vander salle des fêtes Châteauvillain, samedi 16 mars 2024.

Hommage à Vladimir Vissotsky par Lise Martin et Valentin Vander Soirée-cabaret en hommage à Vladimir Vissotsky, par Lise Martin et Valentin Vander – Repas à 19h00 concert à 21h00, sur réservation. Samedi 16 mars, 19h00 salle des fêtes Réservation : repas + concert 30€ – concert seul = 16€

au 06 40 87 34 65 ou 06 30 26 75 62 ou festival.bernard.dimey@gmail.com

ou en ligne ‘’helloasso bernard dimey’’

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

Vladimir VISSOTSKY, né le 25 janvier 1938 et mort le 25 juillet 1980, à l’âge de 42 ans, était auteur-compositeur-interprète et acteur de théâtre et de cinéma russophone. Il était reconnu par les autorités soviétiques comme acteur, mais ses chansons, qui ne correspondaient pas à la politique artistique du régime, ne seront jamais autorisées. Malgré les interdictions, leur succès fut immédiat et de nombreuses copies illégales ont vite circulé, tandis que des concerts clandestins étaient organisés régulièrement.

Lise Martin et Valentin Vander se sont plongés dans cette œuvre intense, puissante, politique parfois, mais surtout profondément humaine et intemporelle, pour proposer un spectacle dans lequel ils interprètent des adaptations en français d’une partie des chansons de cet artiste hors du commun.

« J’essaie de toucher l’âme des gens, indépendamment de leur âge, de leur profession, de leur nationalité (…) et je n’aime pas que dans mes concerts les gens se reposent. Je veux que mon public aussi travaille avec moi, qu’il puisse être à cran. (…) Ma chanson est presque un cri » Vladimir Vissotsky

salle des fêtes 22 rue Amiral Decrès 52120 Châteauvillain Châteauvillain 52120 Châteauvillain Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 42 87 34 65 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 26 75 62 »}, {« type »: « email », « value »: « festival.bernard.dimey@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-bernard-dimey »}]

Chantal Bou-Hanna