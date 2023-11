Théâtre : « Une véritable cure de bien-être » Salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure, 26 novembre 2023, Châteauneuf-de-Galaure.

Châteauneuf-de-Galaure,Drôme

Venez rire et vous détendre avec la troupe des strapontins .

L’équipe des bénévoles vous recevra avec des gâteaux, des boissons et surtout avec le sourire..

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

Salle des fêtes

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and laugh and relax with the « strapontins » troupe.

The team of volunteers will welcome you with cakes, drinks and, above all, a smile.

Venga a reír y relajarse con la compañía « strapontins ».

El equipo de voluntarios te recibirá con pasteles, bebidas y, sobre todo, una sonrisa.

Lachen und entspannen Sie sich mit der Truppe « Les strapontins ».

Das Team der Freiwilligen wird Sie mit Kuchen, Getränken und vor allem mit einem Lächeln empfangen.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche