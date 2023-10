Concert : Crazy Hot Jazz Band Salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure, 19 novembre 2023, Châteauneuf-de-Galaure.

Châteauneuf-de-Galaure,Drôme

Dans le cadre de l’événement « le bruit des bottes » un concert de clôture est organisé..

2023-11-19 16:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Salle des fêtes

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A closing concert is organized as part of the « Le bruit des bottes » event.

Como parte del evento « el sonido de las botas », se ha organizado un concierto de clausura.

Im Rahmen der Veranstaltung « le bruit des bottes » wird ein Abschlusskonzert organisiert.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche