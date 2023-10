Table ronde » La dictature et l’oppression dans les livres pour enfants » Salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’Évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drôme Table ronde » La dictature et l’oppression dans les livres pour enfants » Salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure, 18 novembre 2023, Châteauneuf-de-Galaure. Châteauneuf-de-Galaure,Drôme Table ronde G Bordet, G. Maran, M. Mathon..

2023-11-18 17:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Salle des fêtes

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Round table with G. Bordet, G. Maran, M. Mathon. Mesa redonda con G. Bordet, G. Maran, M. Mathon. Podiumsdiskussion G Bordet, G. Maran, M. Mathon. Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Détails Catégories d’Évènement: Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Châteauneuf-de-Galaure Departement Drôme Lieu Ville Salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure latitude longitude 45.230399;4.962006

Salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-de-galaure/