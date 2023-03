Spectacle de magie Salle des Fêtes Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’Évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drôme

Spectacle de magie Salle des Fêtes, 26 mars 2023, Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure. Spectacle de magie EUR 16 Place des Cordeliers Salle des Fêtes Châteauneuf-de-Galaure Drome Salle des Fêtes 16 Place des Cordeliers

2023-03-26 16:00:00 16:00:00 – 2023-03-26 17:30:00 17:30:00

Salle des Fêtes 16 Place des Cordeliers

Châteauneuf-de-Galaure

Drome Châteauneuf-de-Galaure . EUR 5 La Grande Illusion s’invite à Châteauneuf-de-Galaure ! L’association Petit Magicien vous propose de vous plonger dans son univers pour découvrir un spectacle bluffant, animé par Magic David. contact@petit-magicien.fr +33 4 12 10 10 20 https://petit-magicien.fr/ Salle des Fêtes 16 Place des Cordeliers Châteauneuf-de-Galaure

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-de-Galaure Adresse Châteauneuf-de-Galaure Drome Salle des Fêtes 16 Place des Cordeliers Ville Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Departement Drome Tarif EUR Lieu Ville Salle des Fêtes 16 Place des Cordeliers Châteauneuf-de-Galaure

Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-de-galaure chateauneuf-de-galaure/

Spectacle de magie Salle des Fêtes 2023-03-26 was last modified: by Spectacle de magie Salle des Fêtes Châteauneuf-de-Galaure 26 mars 2023 16 Place des Cordeliers Salle des Fêtes Châteauneuf-de-Galaure Drome Châteauneuf-de-Galaure Drôme Salle des Fêtes Châteauneuf-de-Galaure

Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Drome