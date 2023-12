Noël au naturel Salle des fêtes Château-sur-Allier, 4 décembre 2023, Château-sur-Allier.

Château-sur-Allier,Allier

Et si nous préparions les fêtes de fin d’année en famille et sans déchets ?

Le Petit Peuple vous concocte une après-midi d’ateliers, de jeux et de victuailles pour un moment convivial et ludique, en famille !.

2023-12-20 14:00:00 fin : 2023-12-20 17:00:00. .

Salle des fêtes

Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



How about preparing for the festive season with your family and without waste?

Le Petit Peuple has put together an afternoon of workshops, games and food for you and your family!

¿Qué te parece preparar las fiestas en familia y sin derroches?

Le Petit Peuple ha preparado una tarde de talleres, juegos y comida para que tú y tu familia disfrutéis juntos

Wie wäre es, wenn wir die Feiertage mit der ganzen Familie und ohne Müll verbringen würden?

Le Petit Peuple bietet Ihnen einen Nachmittag voller Workshops, Spiele und Snacks für einen geselligen und spielerischen Moment mit der ganzen Familie!

Mise à jour le 2023-11-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région