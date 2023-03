Grand Bal Folk à Chaponost Salle des fêtes , Chaponost (69)

Grand Bal Folk à Chaponost Salle des fêtes , Chaponost (69), 7 octobre 2023, . Grand Bal Folk à Chaponost Samedi 7 octobre, 18h30 Salle des fêtes , Chaponost (69) Participation Libre La MJC de Chaponost organise la 4ème édition de son Bal Folk. Il sera animé musicalement par ChapTrad et un groupe invité dévoilé prochainement. Vous avez envie de danser ? de vous amuser ? ou simplement d’écouter de la musique traditionnelle ? Venez nous rejoindre le Samedi 07 Octobre 2023 à la salle des fêtes de Chaponost. 18 h 30: Initiation aux danses À partir de 19 h 30: Bal Folk avec ChapTrad et groupe invité Pour plus d’informations : contact : mjcchaponost.fr site de ChapTrad : https://www.chaptrad.com/ source : événement Grand Bal Folk à Chaponost publié sur AgendaTrad Salle des fêtes , Chaponost (69) 9, Boulevard Philippe Reydellet Salle des fêtes , 69630 Chaponost, France [{« link »: « http://mjcchaponost.fr/ »}, {« link »: « https://www.chaptrad.com/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41617 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T18:30:00+02:00 – 2023-10-08T01:00:00+02:00

2023-10-07T18:30:00+02:00 – 2023-10-08T01:00:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Salle des fêtes , Chaponost (69) Adresse 9, Boulevard Philippe Reydellet Salle des fêtes , 69630 Chaponost, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes , Chaponost (69)

Salle des fêtes , Chaponost (69) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//