Bal folk chanoz chatenay

Samedi 10 février 2024, 20h30
Salle des fêtes , Chanoz-Châtenay (01)
10 euros

L équipe municipale de chanoz chatenay vous donne rendez vous samedi 10 fevrier à partir de 20h30 à la salle des fêtes pour son premier bal folk. Le trio Les poules à facette vous feront danser sur des rythmes endiablés. Buvette et petite restauration sur place en particulier les gauffres dont vous nous donnerez des nouvelles. Parking à proximité immédiate de la salle des fêtes.

