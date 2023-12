THÉÂTRE : L’HEURE BLEUE – COMPAGNIE PRUNE Salle des fêtes Chanac, 14 mars 2024, Chanac.

Chanac Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 17:30:00

fin : 2024-03-14

Pour les tous petits de 0 à 3 ans et leurs parents, rendez-vous à la salle des fêtes à 17h30 pour découvrir « L’heure bleue » spectacle sensoriel jeunesse par la Compagnie ¨Prune.

Gratuit, sur réservation : bibliothequechanac@orange.fr….

Salle des fêtes

Chanac 48230 Lozère Occitanie



