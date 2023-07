SOIRÉE REPAS MUSICAL – OFFICE DE TOURISME ET VILLAGE VACANCE DE CHANAC Salle des fêtes Chanac, 10 août 2023, Chanac.

Chanac,Lozère

Venez à la soirée « Repas musical » à la salle des fêtes du village à partir de 19h. Animée par « Le duo » Jean-François Mézy…..

2023-08-10 fin : 2023-08-10 . EUR.

Salle des fêtes

Chanac 48230 Lozère Occitanie



Come to the « Musical Meal » evening at the village hall from 7pm. Hosted by « Le duo » Jean-François Mézy….

Asista a la velada « Comida musical » en la sala del pueblo a partir de las 19.00 h. A cargo del dúo Jean-François Mézy….

Kommen Sie zum Abend « Musikalisches Essen » im Festsaal des Dorfes ab 19 Uhr. Unterhalten von « Le duo » Jean-François Mézy….

