SOIRÉE REPAS MUSICAL – OFFICE DE TOURISME ET VILLAGE VACANCE DE CHANAC Salle des fêtes Chanac, 27 juillet 2023, Chanac.

Chanac,Lozère

Venez à la soirée « Repas musical » à la salle des fêtes du village à partir de 19h. Animée par « Le duo » Jean-François Mézy. En collaboration avec l’auberge du Montet qui s’occupe du repas. Au menu : Truffade- saucisse, coupetade, vin et café. Tarif :….

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

Salle des fêtes

Chanac 48230 Lozère Occitanie



Come to the « Musical Meal » evening at the village hall from 7pm. Hosted by « Le duo » Jean-François Mézy. In collaboration with the Auberge du Montet, who will provide the meal. On the menu: Truffade-sausage, coupetade, wine and coffee. Price:…

Asista a la velada « Comida musical » en el salón del pueblo a partir de las 19:00 h. A cargo del dúo Jean-François Mézy. En colaboración con el Auberge du Montet, que se encargará de la comida. En el menú: salchicha Truffade, coupetade, vino y café. Precio:…

Kommen Sie ab 19 Uhr zum Abend « Musikalisches Essen » in den Festsaal des Dorfes. Unterhalten von « Le duo » Jean-François Mézy. In Zusammenarbeit mit der Auberge du Montet, die sich um das Essen kümmert. Auf dem Menü: Trüffel- Wurst, Coupetade, Wein und Kaffee. Preis:…

