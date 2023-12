Concours de pétanque nocturne du CAC Salle des fêtes Champnétery, 12 juillet 2024, Champnétery.

Champnétery Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 19:30:00

fin : 2024-07-12

Concours de pétanque nocturne en doublette organisé par le Comité d’animation avec buvette et restauration sur place..

Concours de pétanque nocturne en doublette organisé par le Comité d’animation avec buvette et restauration sur place.

Concours de pétanque nocturne en doublette organisé par le Comité d’animation avec buvette et restauration sur place.

.

Salle des fêtes

Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT de Noblat