Fête communale de Champnetery Salle des fêtes Champnétery, 26 mai 2024, Champnétery.

Champnétery Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 08:00:00

fin : 2024-05-26

Le Comité d’animation organise la fête communale avec un vide grenier, marché artisanal avec de nombreux artisans, kermesse du 3ème âge, randonnée pédestre, manège et attractions pour les enfants, spectacle de danse country et repas et buvette sur place..

Le Comité d’animation organise la fête communale avec un vide grenier, marché artisanal avec de nombreux artisans, kermesse du 3ème âge, randonnée pédestre, manège et attractions pour les enfants, spectacle de danse country et repas et buvette sur place.

Le Comité d’animation organise la fête communale avec un vide grenier, marché artisanal avec de nombreux artisans, kermesse du 3ème âge, randonnée pédestre, manège et attractions pour les enfants, spectacle de danse country et repas et buvette sur place.

.

Salle des fêtes

Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT de Noblat