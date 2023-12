Repas et soirée dansante du CAC Salle des fêtes Champnétery Catégories d’Évènement: Champnétery

Haute-Vienne Repas et soirée dansante du CAC Salle des fêtes Champnétery, 2 mars 2024, Champnétery. Champnétery Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02 Repas jambon à l’os et soirée dansante déguisée organisés par le Comité d’animation..

Repas jambon à l’os et soirée dansante déguisée organisés par le Comité d’animation.

Repas jambon à l’os et soirée dansante déguisée organisés par le Comité d’animation. .

Salle des fêtes

Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par OT de Noblat Détails Catégories d’Évènement: Champnétery, Haute-Vienne Autres Code postal 87400 Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Champnétery Departement Haute-Vienne Lieu Ville Salle des fêtes Champnétery Latitude 45.8324473 Longitude 1.57104492 latitude longitude 45.8324473;1.57104492

Salle des fêtes Champnétery Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champnetery/