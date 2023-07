Concours de pétanque nocturne du CAC Salle des fêtes Champnétery, 7 juillet 2023, Champnétery.

Champnétery,Haute-Vienne

Concours de pétanque nocturne en doublette organisé par le Comité d’animation avec buvette et restauration sur place..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

Salle des fêtes

Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Nightly double pétanque competition organized by the Comité d’animation, with refreshments and food on site.

Competición de petanca para dos personas organizada por el Comité de animación, con refrescos y tentempiés in situ.

Nächtlicher Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack, organisiert vom Animationskomitee, mit Getränken und Speisen vor Ort.

