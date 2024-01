Cinéma : 5 hectares Salle des fêtes Champdeniers, jeudi 8 février 2024.

Champdeniers Deux-Sèvres

Début : 2024-02-08 20:30:00

Cinéma

Salle des fêtes

Jeudi 8 février 2024, à 20h30.

Tarifs : 6,50€ adulte, 5€ – de 16 ans

Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Renseignements : valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27

Qu’est-ce qui conduit un homme établi à mettre en péril son confort, sa carrière et son couple ? La passion, d’autant plus brûlante qu’elle est tardive, pour cinq hectares de terre limousine. Mais la terre se mérite, surtout quand on vient de la ville. Voilà Franck précipité dans la quête du Graal. Il lui faut un tracteur.

Salle des fêtes

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



